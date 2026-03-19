Muş'ta üniversite öğrencilerine yönelik atölye çalışması yapıldı

Muş Alparslan Üniversitesi'nde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen atölye çalışmasında öğrenciler, linol baskı yaparak sanatçıların tecrübelerinden faydalandı.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları ve Grafik Tasarım Bölümü ile Art Platform Topluluğunca düzenlenen etkinlikte öğrenciler, linol baskı çalışması yaptı.

El Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Dr. Abdulkadir Öznülüer, basın mensuplarına, etkinliğe katılan öğrencilerin usta sanatçılarla buluşarak teorik bilgilerini pratiğe dökme imkanı bulduğunu söyledi.

Öznülüer, "Bugün öğrencilerimizle dijitalleşen dünyada özgün baskı kültürünün ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha deneyimledik. Gravür sanatçısı Mesut Demir'in tecrübeleriyle zenginleşen atölye çalışmasında öğrencilerimizin teorik bilgilerini linolyum plakalar üzerinde somut birer sanat eserine dönüştürmelerine imkan sağlandı. Baskı sanatları, sanatın demokratikleşmesi ve çoğaltılabilir olması açısından tarih boyunca kritik rol oynamıştır. Ekslibris ise bu büyük mirasın kişisel ve koleksiyon değeri yüksek parçasıdır." dedi.

Gravür sanatçısı Mesut Demir de ekslibris ve gravür sanatının inceliklerini anlattı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
