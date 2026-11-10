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Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 19 öğrenciye hafızlık sınıfı açıldı

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Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 19 öğrenci için hafızlık sınıfı açıldı. Vali Avni Çakır, hafızlığın emek ve özveri gerektiren özel bir eğitim olduğunu belirterek öğrencilere iki yıl içinde hafızlıklarını tamamlamaları temennisinde bulundu.

Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 19 öğrenci için hafızlık sınıfı açıldı.

Sınıfın açılışında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, hafızlığın emek ve özveri gerektiren özel bir eğitim olduğunu söyledi.

Hafızlığın Allah'ın insanlara bahşettiği özel bir yetenek olduğunu belirten Çakır, "Hafızlık çok özel bir mahiyet, çalışma ve emek istiyor. Bu nedenle hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah iki yıl içerisinde hepiniz hafızlığınızı tamamlarsınız ve gönlünüzdeki meslekleri başarıyla icra edersiniz." dedi.

Öğrencilerin hafızlık eğitiminin yanı sıra fen, sanat ve ilgi duydukları alanlarda da kendilerini geliştirmelerini isteyen Çakır, şunları kaydetti:

"Hafızlık eğitimini hayatıyla bütünleştiren ve İslam'ın güzelliklerini kişiliğinde taşıyan bireyler olmanızı istiyoruz. Önemli olan sadece okumak ve ezberlemek değil, okuduğumuzun ruhunu ve maneviyatını anlayarak hayatımıza nakşetmektir. İnşallah bu kardeşlerimiz hem gönüllerindeki mesleklerde başarılı olur hem de bulundukları ortamlarda güzel ahlaklarıyla örnek teşkil ederler."

İlahiyat Fakültesi Kur'an-ı Kerim Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yunus İşeri de geçen yıl hazırlık sınıfında eğitim gören ve bu yıl birinci sınıfa geçen öğrenciler için fakültede özel bir hafızlık sınıfı açtıklarını ifade etti.

Hafız olmak isteyen 19 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirten İşeri, "Amacımız ilahiyat eğitimiyle kaliteli, sağlıklı ve sağlam hafızlık eğitimi vermek. Öğrencimiz ilahiyatı tamamlarken aynı zamanda hafızlığını da tamamlamış olacak. Diyanet'in yapacağı sınava girerek belgelerini de alacaklar." ifadelerini kullandı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Müftüsü Nurullah Koçhan ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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