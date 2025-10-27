Mürüvvet Yücel Akıncılar Kaymakamlığına Atandı
Akıncılar Kaymakamlığına atanan Mürüvvet Yücel, görevine başladı. Kurum amirleri ile tanışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Yücel, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hedefledi.
Kurum amirleri tarafından karşılanan Yücel, tanışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve kurumların mevcut çalışmaları hakkında bilgi alan Yücel, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu.
