Haberler

Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara Trafik Kazası Geçirdi

Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara Trafik Kazası Geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kaymakam İhsan Kara'nın içinde bulunduğu makam aracı trafik kazasına karıştı. Kazada, Kara hastaneye kaldırıldı ancak durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kaymakamı İhsan Kara'nın içinde bulunduğu makam aracı trafik kazasına karıştı.

Tonguç Caddesi ile Şarampol Caddesi'nin kesişiminde Erkan S. yönetimindeki 07 AIR 470 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Ç'nin kullandığı ve içinde Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara'nın bulunduğu 07 AA 119 plakalı makam aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan makam aracı, önünde seyir halindeki Aslı Ü. idaresindeki 07 BLF 901 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar araçtakilerin yardımına koşarken, Kara'nın şoförü de araçtan inerek Kara'nın durumunu kontrol etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kara, kontrol amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer araçlardaki sürücü ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından makam aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kara'nın, yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

Komşu ülkede şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Başına ödül konan ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçta gol yok! Galatasaray ve Trabzonspor puanları paylaştı

2 direk, 2 gol iptal, 1 kırmızı kart! Her şey var kazanan yok
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Dev maçta gol yok! Galatasaray ve Trabzonspor puanları paylaştı

2 direk, 2 gol iptal, 1 kırmızı kart! Her şey var kazanan yok
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
18 aydır yoklardı! Dünyaca ünlü grup geri dönüyor

18 aydır yoklardı! Dünyaca ünlü grup geri dönüyor
İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Galatasaray taraftarından Barış Alper Yılmaz'a hem destek hem protesto

Oyundan alındığı esnada tribünler ortalığı birbirine kattı
Sen neymişsin Onana! İki büyük maçta da yıldızlaştı

Sen neymişsin be Onana
Fenerbahçeli Sevgi Uzun'dan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 1000. sayı

Milli yıldız, başarılması zor bir istatistiğe imza attı
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti

4 bakan değişti, 13 yıldır bir türlü bitmiyor! Halk tepkili
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.