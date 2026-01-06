Haberler

Antalya'da 8. Yörük Çalıştayı düzenlenecek

Muratpaşa Belediyesi, Yörük kültürünü geleceğe taşımak amacıyla düzenleyeceği 8. Yörük Çalıştayı'nda 'Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar' temasını ele alacak. Çalıştay, 17 Ocak'ta Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesinin 8'incisini düzenleyeceği Yörük Çalıştayı, "Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar" temasıyla gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkan Şoray Kültür Merkezinde 17 Ocak'ta düzenlenecek çalıştayda, Yörük kültürünün geçmişten geleceğe aktarılmasında aile, gelenek ve sözlü mirasın önemi değerlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her yıl Yörük kültürü ve tarihi üzerine çalışan akademisyenleri, Türkiye'nin dört bir yanından Yörük derneklerini, vakıfları ve federasyonları kentte buluşturduklarını belirtti.

Bu yılki çalıştayın temasının "Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar" olarak belirlendiğini vurgulayan Uysal, çalıştay kapsamında Yörük toplumunda kuşaklar arası kültürel aktarım, çocukların toplumsal yapı içindeki yeri ile yaşlıların ve aksaçlıların kültürel hafızayı taşıyıcı rolünün bilimsel ve kültürel perspektiflerle ele alınacağını kaydetti.

