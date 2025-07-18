Muratpaşa'da Geleneksel Aşure Dağıtımı Yapıldı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, muhtar ve mahalle sakinleri imece usulüyle hazırlanan aşureyi vatandaşlara ikram etti. Muhtar Gülay Eser, etkinliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla imece usulüyle hazırlanan aşure vatandaşlara ikram edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Gülay Eser'in öncülüğünde mahalle sakinlerinin temin ettikleri malzemelerle aşure hazırlandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin aşevinde pişirilen aşure, muhtarlık önünde kurulan masalarda vatandaşa dağıtıldı.

Muhtar Eser, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Bu etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini dile getiren Eser, "41 çeşitle yapılan aşureyi, 41 vatandaşın katkısıyla gerçekleştiriyoruz. Mahalle sakinlerimizin katkısıyla bu etkinliği yapıyoruz." dedi.

Çok geniş bir yere sahip olmadıklarını ve bu nedenle küçük bir alanda vatandaşa ikram edebildiklerini belirten Eser, gelecek yıllarda daha geniş bir alanda ve geniş bir kitleye hitap etmek istediklerini ifade etti.

Eser, aşure yapımına destekte bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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