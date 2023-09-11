Muratlı-Tekirdağ yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alkollü olduğu değerlendirilen sürücünün otomobili takla attı ve bir genç yaralandı. Yaralıya sağlık ekipleri müdahale etti. Jandarma ekipleri de kaza mahallinde trafik güvenliğini sağladı.

Muratlı- Tekirdağ yolunda kaza: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Muratlı-Tekirdağ yolunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre; alkollü olduğu değerlendirilen sürücünün idaresindeki 59 ACA 942 plakalı otomobil, henüz nedeni tam belirlenemeyen şekilde takla attı. Kazada araç içerisindeki bir genç yaralandı. Yaralı için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde müdahale yapıldı.

Jandarma ekipleri ise kaza mahalline gelerek yolda trafik güvenliğini sağladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.