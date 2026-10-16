Muratlı Devlet Hastanesinin ebe projesi Trakya Kalkınma Ajansı desteği aldı

Muratlı Devlet Hastanesinin ebe projesi Trakya Kalkınma Ajansı desteği aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Muratlı Devlet Hastanesinin ebe projesi için sözleşme imzalandı. Proje, Tekirdağ'daki ebelerin mesleki ve eğitim becerilerini geliştirerek kadınlara yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Yaşam Boyu Kadın Sağlığı İçin Ebelerin Güçlendirilmesi" Projesi için sözleşme imzalandı.
Muratlı Devlet Hastanesinin hazırladığı proje, programın temmuz-ağustos dönemi kapsamında destek almaya hak kazandı.
Proje sözleşmesi, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Muratlı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Egemen Yavaş tarafından ajansın merkezinde imzalandı.
Proje kapsamında Tekirdağ'da görev yapan ebelerin kadın sağlığı alanındaki mesleki bilgilerinin, danışmanlık ve eğitim verme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Çalışmayla kadınlara yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.