Muratlı'da Uyuşturucu ve Kaçakçı Malzemeleri Ele Geçirildi
Muratlı ilçesinde yapılan polis operasyonunda, bir otomobilde uyuşturucu madde ve başka yerlerde ruhsatsız tabanca ile 3 bin makaron ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındı.
Muratlı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.
Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Kurtpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Araçta bulunan C.Ü. ve S.İ. gözaltına alındı.
-Şarköy'de 3 bin makaron ele geçirildi
Şarköy ilçesinde 3 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurulan 3 şüphelinin üst aramasında 3 bin makaron ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.