Tekirdağ'da işçi servisi kaza yaptı: 25 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan Raif A. yönetimindeki midibüs, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde kaza yaptı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

25 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü ile araçtaki 24 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ile Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.