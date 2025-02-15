Tekirdağ'da işçi servisi kaza yaptı: 25 yaralı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi taşıyan midibüs devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücü ve 24 işçi yaralandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.
İşçileri taşıyan Raif A. yönetimindeki midibüs, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde kaza yaptı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
25 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü ile araçtaki 24 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ile Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.