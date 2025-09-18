Muratlı'da Aile Katliamı Davasında Yeni Gelişmeler

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğü, amcası, yengesi ve dedesini yaraladığı iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 17 yaşındaki tutuklu sanık A.Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, sanığın bıçakla yaraladığı amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ile dedesi C.Ç. ile avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı, mazeret bildirdiği için duruşmaya katılmadı.

Söz verilen mağdur taraftakiler sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında sanık A.Ç'nin "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

Kentin Muratlı ilçesinde, 11 Kasım 2024'de, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi N.Ç. ve babası M.Ç'yi, ardından aynı apartmanda oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç'yi bıçakla yaralamıştı. A.Ç'nin annesi olay yerinde, babası ise hastanede hayatını kaybetmişti.