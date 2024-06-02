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Muratlı'da 9 Bin 160 Makaron Ele Geçirildi

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Muratlı ilçesinde yapılan çalışmada, bir iş yerinde 9 bin 160 makaron, 4 kilo 403 gram kıyılmış tütün ve bir miktar nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muratlı ilçesinde 9 bin 160 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bir iş yerinde yaptıkları aramada 9 bin 160 makaron, 4 kilo 403 gram kıyılmış tütün ve bir miktar nargile tütünü ele geçirdi.

Şüpheli R.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorlu ilçesinde otomobilinde uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 66 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü G.Ç. gözaltına alındı.

Saray'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Saray ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallesi'nde Y.D'nin evinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız tabanca, 3 tabanca fişeği ve 4 bıçak ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Makaron Muratlı 3.Sayfa Güncel Haberler

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