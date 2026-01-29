Haberler

Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Murat Sancak'a "Ev Hapsi" Kararı

Güncelleme:
Adana Demirspor'un eski Başkanı Murat Sancak, futbol bahis ve şike soruşturması kapsamında adli kontrol hükümleriyle ev hapsine alındı.

(İSTANBUL) - Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Adana Demirspor'un eski Başkanı Murat Sancak, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Murat Sancak'ın, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliyesine karar verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
