Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklandı
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Övüç, tutuklandı. Başsavcılık Övüç'ün sosyal medyada başörtüsü takarak yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlattı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Övüç'ün sosyal medyada başörtüsü takarak video paylaşması üzerine soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel