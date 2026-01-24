Haberler

Bakan Kurum: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş'ı, COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirledik

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlediğini açıkladı ve bu görevin sürdürülebilirlik ile iklim eylemi alanındaki tecrübelerin değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ev sahibi olarak 197 ülkeyi bir araya getireceğimiz İklim Zirvesi'nde, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlediğimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu görev; sürdürülebilirlik ve iklim eylemi alanlarında Samed kardeşimizin tecrübe ve birikimine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Kendisini yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, COP31 sürecinin başarısına önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
