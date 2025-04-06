Murat Karayalçın: CHP'nin Kurultayı Topluma Güçlü Mesajlar Verecek

Haber : Erva GÜN / Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'ndan topluma güçlü mesajlar verileceğine, birliktelik içerisinde çıkılacağına inandığını belirtti.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.

Karayalçın, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Çok coşkuluyuz. İyi bir kurultay yapacağımıza ve topluma güçlü mesajlar vereceğimize, buradan birliktelik içerisinde çıkılacağına inanıyorum." dedi.