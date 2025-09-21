Murat Karayalçın: CHP Kurultayı İle Önemli Yanıt Verilecek

Haber : Gülara SUBAŞI - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Eski Başbakan Yardımcısı, SHP'nin eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Bugün yapacağımız kurultayla iddialara ilişkin önemli bir yanıt verilmiş olacaktır. Eğer bu yanıt yeterli değilse 24 Ekim'de daha güçlü bir yanıt vereceğimizi düşünüyorum" dedi.

Eski Başbakan Yardımcısı, SHP'nin eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Karayalçın, şunları kaydetti:

"Kurultayımızın hayırlı olmasını diliyorum. Başarılı bir kurultay yapılacağına inanıyorum. Sürekli olarak bize yönelik suçlamaların, bize yönelik partimize yönelik olumsuz değerlendirmelerin yanıtlanması için biz de elimizdeki en önemli güç olan kurultayımızı örgütümüzü, üyelerimizi, delegelerimizi devreye sokuyoruz. Bugün yapacağımız kurultayla bu iddialara ilişkin önemli bir yanıt verilmiş olacaktır. Eğer bu yanıt yeterli değilse 24 Ekim'de daha güçlü bir yanıt vereceğimizi düşünüyorum. Yani bize yönelik moda deyimiyle bir mobbing uyguluyorlar, bir bezdirme uyguluyorlar. Yargı bezdirmesi, yönetim bezdirmesi biz de onlara örgütsel bezdirmeyle yanıt veriyoruz. Sonuç bizden yana olacaktır. Biz kazanacağız diye inanıyorum."