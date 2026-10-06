Haberler

Murat Emir, AKP'yi 100 milyar dolarlık vurgun nedeniyle Meclis'ten kaçmakla suçladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Murat Emir, AKP'yi 100 milyar dolarlık vurgun nedeniyle Meclis'ten kaçmakla suçladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP'nin 100 milyar dolarlık 'asrın vurgununun' hesabını veremediği için Meclis'ten kaçtığını söyledi. Emir, sosyal medyadan bakan çocukları ve eski bakanları koruma çabalarının AKP'yi kurtaramayacağını belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda birleşimin kapanmasına ilişkin, "AKP, milletin cebinden çalınan 100 milyar dolarlık 'asrın vurgununun' hesabını veremediği için Meclis'ten kaçtı" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP, milletin cebinden çalınan 100 milyar dolarlık 'asrın vurgununun' hesabını veremediği için Meclis'ten kaçtı! Bakan çocuklarını, saraydaki ortaklarınızı ve eski bakanları korumak için giriştiğiniz bu çabalar sizi kurtaramaz. Başınızı kuma gömerek adaletten kaçamayacaksınız. Biz TBMM'deyiz, o hesabı vereceksiniz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Uyuyarak 700 bin lira kazandı! Sıra dışı yarışmanın kazananı belli oldu

Uyuyarak 700 bin lira kazandı!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde yılın sürprizi: Carlos Tevez

Süper Lig ekibinden yılın sürprizi: Tevez
Girne'deki gemi faciasında acı haber! Bir naaşa daha ulaşıldı, 6 kişi hala kayıp

Gemi faciasında bir naaşa daha ulaşıldı, 6 kişi hala kayıp
Romelu Lukaku için dikkat çeken yorum: Ronaldo gibi suratsız değil

Romelu Lukaku için dikkat çeken yorum: Ronaldo gibi suratsız değil
Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı

'Trafiğin ablası' canına kıydı
Tek harf şirketin sonunu getirdi! Milyonlarca sterlinlik hata

Yapılan yazım hatası koca şirketi batırdı!
Bu kez muradına erecek mi? Trump yeniden Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Bu kez muradına erecek mi? Çok istediği ödüle yeniden aday gösterildi
Zonguldak'ta serum takılacağı sırada hastaneden kaçtı! 5 gün sonra dağda sağ bulundu

Serum takılırken hastaneden kaçtı! 5 gün dağda bunlarla yaşadı