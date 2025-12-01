Haberler

Murat Cahid Cıngı, ERÜ Öğrenci Proje Takımlarıyla Buluştu

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erciyes Üniversitesi öğrenci proje takımlarıyla bir araya gelerek üniversitenin başarılarını kutladı ve öğrencilere destek sözü verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrenci proje takımlarıyla bir araya geldi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Cıngı, ERÜ'nün başarılarını gururla izlediklerini belirterek, alınan başarılarda emeği geçenleri tebrik etti.

Hızla gelişen teknolojik gelişmelerin her alanı etkilediğini vurgulayan Cıngı, kalkınmanın da bir noktada motivasyonunun demokratik yönetimler olduğu için buralarda da çok ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ise ERÜ TEKNOFEST takımlarının önemli başarılara imza attıklarını ifade etti.

Takımlara destek olmaya devam edeceklerini belirten Altun, başarıların da artarak devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Milletvekili Cıngı, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı, talepleri dinledi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
