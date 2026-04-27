Murat Boz'un Gülistan Doku için yazdığı şarkı, 30 Nisan'da dinleyicilerle buluşacak

Şarkıcı Murat Boz, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için kaleme aldığı şiiri, şarkı olarak dinleyicilerle buluşturacak.

Boz, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doku'ya ithafen kaleme aldığı "Gülistan..." başlıklı şiiri paylaştı.

Söz ve müziği Boz'a ait eser ağıt olarak bestelendi.

Kayıp bir hayatın ardından duyulan derin acıyı ve toplumsal hafızadaki izini yansıtan eserin düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı.

Hazırlanan lirik video bugün YouTube üzerinden yayınlanacak, eser ise 30 Nisan'da tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluşacak.

Şarkının telif gelirinin tamamı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfına bağışlanacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Tedesco'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar

Milyonlarca Fener taraftarını delirten görüntü

Tüm gazeteciler uyuşturucuya 'Yaklaşma!' dedi

Medya dünyası aileleri yıkan kabusa karşı birleşti: Yaklaşma
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber

Altın fiyatlarını zıplatan haber
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Tedesco'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar

Milyonlarca Fener taraftarını delirten görüntü

Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Ordu alarmda! ABD yapımı uçaklar havada parçalanmaya başladı
Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız meselesi yüzünden komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü