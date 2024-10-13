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Murat Boz, Sur Kültür Yolu Festivali'nde Diyarbakır'da Sahne Aldı

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Diyarbakır'da gerçekleştirilen Sur Kültür Yolu Festivali'nde Murat Boz, binlerce hayranının önünde sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, etkinlikte duyduğu heyecanı dile getirerek Diyarbakır'a ilk defa geldiğini belirtti.

DİYARBAKIR'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Sur Kültür Yolu Festivali'nde dün gece Murat Boz sahne aldı. İlginin yoğun olduğu Boz, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14'üncü durağı, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır oldu. Festivalde dün gece sanatçı Murat Boz, Nevruz Park'ta konser verdi. Sanatçı, konserin bir bölümünde sahneden inerek alana gelen binlerce hayranıyla kucaklaştı. Boz, konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Diyarbakır'a ilk defa geldiğini söyleyen Murat Boz, "Benim ayıbım olsun, aşırı heyecanlıyım, niye bu kadar geç kaldım bilmiyorum. Hoş geldiniz. Beni bu akşam çok mutlu ettiniz" dedi.

Haber: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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