CHP'li Murat Bakan: Fethiyespor–Galatasaray Maçı İçin Görevlendirilen Polis Sayısı Kadar Kumanya Yok

Güncelleme:
CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Fethiyespor ile Galatasaray maçı için görevlendirilen polis sayısına eşit miktarda kumanya bulunmadığını belirterek yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

(ANKARA)- CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, "Bize ulaşan bilgiye göre Fethiyespor– Galatasaray maçı için görevlendirilen polis sayısı kadar kumanya yok. Kumanya bulmak polis bulmaktan zor olmuş. Bu işin sorumlusu kimse (Valilik/Emniyet) derhal çözsün" dedi.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Fethiyespor–Galatasaray maçı için görevlendirilen polis sayısı kadar kumanya olmadığını öne sürdü. Bakan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bize ulaşan bilgiye göre Fethiyespor–Galatasaray maçı için görevlendirilen polis sayısı kadar kumanya yok. Kumanya bulmak polis bulmaktan zor olmuş. Bu işin sorumlusu kimse (Valilik/Emniyet) derhal çözsün."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

