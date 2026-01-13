CHP'li Murat Bakan: Fethiyespor–Galatasaray Maçı İçin Görevlendirilen Polis Sayısı Kadar Kumanya Yok
(ANKARA)- CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, "Bize ulaşan bilgiye göre Fethiyespor– Galatasaray maçı için görevlendirilen polis sayısı kadar kumanya yok. Kumanya bulmak polis bulmaktan zor olmuş. Bu işin sorumlusu kimse (Valilik/Emniyet) derhal çözsün" dedi.
"Bize ulaşan bilgiye göre Fethiyespor–Galatasaray maçı için görevlendirilen polis sayısı kadar kumanya yok. Kumanya bulmak polis bulmaktan zor olmuş. Bu işin sorumlusu kimse (Valilik/Emniyet) derhal çözsün."