CHP'li Bakan: Valiler Kararnamesi Parti Devletinin Somutlaşmış Hali

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan valiler kararnamesine ilişkin "Bizim bugüne kadar hep söylediğimiz, 'parti devlet', yani 'devlet, parti devletine dönüştü' iddiasının somutlaşmış hali...Genel Başkanımızın övdüğü valilerin görevden alınıyor olması, merkeze çekiliyor olması şunu gösteriyor; biz devlet adamı istemiyoruz, biz bize itaat eden, bizim söylediğimizi yapan, talimatla hareket eden valiler istiyoruz. Bir vali eğer ana muhalefet liderinin övgüsüne mazhar oluyorsa, o vali devlet adamıdır, biz devlet adamı istemiyoruz, bize itaat edecek adam istiyoruz demektir. Biz buna karşıyız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi merkeze çekildi. Merkeze çekilen valiler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir'de yaptığı bir konuşmada övdüğü Manisa ve Amasya valileri de yer aldı. CHP'li Bakan, valiler kararnamesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Valiler kararnamesi yayınlandı. Kararnameyi gördüğünüzde; bizim bugüne kadar hep söylediğimiz, 'parti devlet' yani 'devlet, parti devletine dönüştü' iddiasının somutlaşmış hali. Nasıl somutlaşmış hali? Bir valinin başarısı neyle ölçülür? Eğer bir vali için, ana muhalefet lideri 'devlet adamıdır, devlet adamı gibi devlet adamıdır' diyorsa, bu o vali için en büyük gururdur, en büyük onurdur, onun başarısının tescilidir.

Çünkü o valiyi atayan Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, öven ana muhalefet lideri. Dolayısıyla sayın Genel Başkanımızın övdüğü valilerin görevden alınıyor olması, merkeze çekiliyor olması şunu gösteriyor; biz devlet adamı istemiyoruz, biz bize itaat eden, bizim söylediğimizi yapan, talimatla hareket eden valiler istiyoruz.

Bir vali eğer ana muhalefet liderinin övgüsüne mazhar oluyorsa, o vali devlet adamıdır, biz devlet adamı istemiyoruz, bize itaat edecek adam istiyoruz demektir. Biz buna karşıyız. Bütün mücadelemiz, tüm siyasi mücadelemiz bunun için. CHP iktidarında hangi siyasi düşüncede olursa olsun, devletine, vatanına, milletine, bayrağına, hukuka saygılı liyakat sahibi insanlar o kadrolara gelecek. ve hiçbir vali ana muhalefet lideri övdü diye merkeze çekilmeyecek."