Osmanlı'nın savaş meydanında şehit tek padişahı I. Murad Kosova'da anıldı

Osmanlı Devleti'nin savaş meydanlarında şehit edilen ilk ve tek padişahı I. Murad Hüdavendigar, ölümünün 637'nci yılında, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kosova'daki kabri başında anıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sultan Murad Hüdavendigar'ın şehit edilişinin 637. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, beraberindeki protokol üyeleriyle türbede dua etti.

Sultan Murad Hüdavendigar'ın adaletiyle, cesaretiyle, dava şuuruyla tarihte ve milletin hafızasında müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Biba, 1389 yılında gerçekleşen Birinci Kosova Muharebesi'nin Balkanlar'ın ve bölgenin geleceğini şekillendiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu aktardı.

Biba, Sultan Murad Han'ın savaş meydanında şehadet şerbetini içtiğini ve Osmanlı tarihine savaş meydanında şehit düşen tek padişah olduğunu hatırlatarak, "Kosova'da kalan emanetleriyle Bursa'daki kabri arasında kurulan manevi bağ, bugün bizlere iki coğrafyanın ortak tarihini anlatır." ifadelerini kullandı.

Murad Hüdavendigar'ın vakıflarıyla ve bıraktığı izlerle Bursa'nın şekillendiğini belirten Biba, şunları kaydetti:

"Çekirge'deki Hüdavendigar Külliyesi, nasıl bu mirasın yaşayan bir nişanesi ise Kosova'daki Meşhed-i Hüdavendigar da ortak tarihimizin en kıymetli hatıralarındandır. Aradan geçen 6 asrı aşkın zamana rağmen burada hala aynı duygularla buluşabiliyorsak, bu ecdadımızın bıraktığı sağlam gönül köprüleri sayesindedir. Programın düzenlenmesinde emeği geçen başta Osmangazi Belediyesi olmak üzere katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sultan Murad Hüdavendigar Han'ı ve tüm ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Bu aziz emanete yüzyıllardır büyük bir vefa, özen ve muhabbetle sahip çıkan Türbedar ailesine ve kıymetli türbedarımız Saniye Teyze'ye gönülden teşekkür ediyorum."

Bu arada Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Kosova ziyaretleri kapsamında Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile Priştine Belediyesi Başkan Vekili Florian Dushi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı Kosova Koordinatörü Fulya Aslan, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.