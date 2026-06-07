Münih Havalimanı'nda kontrol kulesindeki duman kokusu nedeniyle uçuşlar askıya alındı
Almanya'nın Münih Havalimanı'nda kontrol kulesinde duman kokusu tespit edilmesi üzerine hava trafiği tamamen durduruldu. İtfaiye ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Almanya'daki Münih Havalimanı'nda kontrol kulesinde duman kokusu tespit edilmesi üzerine hava trafiği tamamen durduruldu.
Münih Havalimanı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, havalimanı kontrol kulesinin saat 20.33 itibarıyla duman kokusu nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Hava trafiğini düzenlemekten sorumlu Alman Hava Trafik Kontrolü (DFS), ikinci bir duyuruya kadar uçuş operasyonlarını tamamen askıya aldı." ifadeleri yer aldı.
İtfaiye ekiplerinin kuledeki durumu tespit ve inceleme çalışmaları devam ederken uçuşların ne zaman normale döneceği bilinmiyor.