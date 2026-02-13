Haberler

Suriye ve ABD dışişleri bakanları Münih'te yerel ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan eş-Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin birlik ve toprak bütünlüğü vurgulanırken, ABD'nin Suriye hükümetine olan desteği teyit edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan eş-Şeybani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Görüşmede yerel ve bölgesel düzeydeki gelişmelerin ele alındığı, Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün vurgulandığı kaydedildi.

ABD'nin "Suriye hükümetine, Suriye Demokratik Güçleri ile yakın zamanda imzalanan entegrasyon anlaşmasına ve Suriye devletinin DEAŞ ile mücadele çabalarına desteğini teyit ettiği" aktarıldı.

Görüşmede, Suriye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtilerek, ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi konusunun da değerlendirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
