Münih Filarmoni Orkestrası'nın Gent Festivali Konseri İptal Edildi

Belçika'nın Gent kentinde düzenlenen müzik festivalinde sahne alacak Münih Filarmoni Orkestrasının konseri, şefin İsrail hükümetiyle ilgili tavrı konusunda yeterli netlik olmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Festival yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 18 Eylül'de düzenlenmesi planlanan konserin, müziğin "bir bağ ve uzlaşı kaynağı olması gerektiğine olan derin inanç" temelinde alındığı belirtildi.

Açıklamada, "(İsrailli) Şef Lahav Shani'nin Tel Aviv'deki soykırım rejimine karşı tutumu hakkında yeterli netlik sağlayamıyoruz. Kültür Bakanı, Gent Belediye Meclisi ve Gent kültür sektörünün çağrısı doğrultusunda, bu rejimden açıkça uzaklaşmamış ortaklarla işbirliği yapmaktan kaçınmayı tercih ettik." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, toplumda duygusal tepkilere de yol açan mevcut durumun "insanlık dışı", bu nedenle bu konsere izin verilmesinin sakıncalı olduğu kanaatine varıldığı vurgulandı.

Bugün başlayan ve 2 Ekim'e kadar sürecek festivalin geri kalanının planlandığı gibi devam edeceği belirtilen açıklamada, söz konusu konser için satın alınan biletlerin iade edileceği bildirildi.

Başbakan'dan tepki

Öte yandan, Belçika Başbakanı Bart de Wever, festival yönetiminin kararına tepki gösterdi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan de Wever, kararı antisemitist bulan kesimlere hak verdiğini belirterek, "Festivalin, ülkemizin itibarına ciddi zarar veren bu kararından derin üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.