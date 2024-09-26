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Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

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15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ve DNA tespitiyle ilgili ailenin başvurusu kabul edildi. Kararı paylaşan avukat Rezan Epözdemir "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 14 yıl önce Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Gelişmeyi duyuran avukat Rezan Epözdemir, "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı" ifadelerini kullandı.

AVUKAT EPÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Epözdemir açıklamasında şunları kaydetti: "Malumunuz olduğu üzere; yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir. Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik.

Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

"FETHİ KABİR İŞLEMİ YAPILACAK"

Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik. Geldiğimiz noktada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı. Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde,yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak.

Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunulur."

Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

NE OLMUŞTU?

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. Cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda dikkat çekmiş ve büyük tepki oluşmuştu.

Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu'nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.

Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (26)

Bozkurtlar Diriliyor:

boşuna niye ugrastiriyosunuz devleti... egerki o olmasaydi mezardaki bu senaryoyu hazirlayip uygulayan mezardan alinacak dna'nin sonucunu mu degistiremeyecek.

171
15
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murat özkan:

Başkasının mezarı orası Cem hıyaroğlu kim bilir hangi ülkeden izleyecek :)

86
7
yanıtYanıtla
Duygu Sogan:

Hadi bakalım,inanmayanlardan biri de bendim ölümüne görelim bakalım bi usulsüzlük olmazsa

83
4
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Savas Ozturk:

Ya mezarını açsanız nolacak ??? Kemik kalıntılarından ne anlayacaksınız ? Boş işler

7
48
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Murat Umur:

Birileri yine adamları yolacak

39
3
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Tandogan Dogan:

ha søyle akkoyun karakoyun belli olsun

29
5
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duyarlı vatandaş:

Böyle bir mezar yokki

24
4
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abora onder:

TRT'nin bu haberi veriş şekli şöyle. TRT'nin spikerinden güzel bir İnci " Cem Gariboğunun mezarı açılacak ve içinde kim var kim yok bakılacak.." Çok güldüm

21
0
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Hayri:

Cinayet zamanı feto zamanıydı o dönem ölüyü diri diriyi ölü yapabiliyorlarfdı adliyesi polisi adli tıbbı gardiyanı herkez bunların emrindeydi böyle bir hile yapılma ihtimali var ve o dönem için çok basit benim hep dediğim kameralar adım adım neden izlenmiyor mezar açılmasına bile gerek yok bir tek bu kamera işi midemi bulandırıyor bu gün için

16
5
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Tarık Avsar:

Süprize hazır olun bence

17
0
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