Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesine 1 yılda 172 bin 590 gencin buluşma noktası oldu

YILDIRIM, BURSA (Bültenler) - Yıldırım'da bulunan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesinin Yıldırım'a değer kattığını belirten Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Elmas, "Öncelikle böyle güzel bir eseri ilçemize kazandırdıkları için Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a teşekkür etmek gerekli. Yıldırım'da böyle bir kütüphanenin oluşturulması başkanımızın fikriydi. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi 7 gün 24 saat öğrencilerimize hizmet vermektedir. Sadece 1 yılda 172 bin 590 gencin buluşma noktası olmuştur. Öğrencilerimize konforlu bir ortam da kitap okuma, araştırma yapma imkânı sunarken, ders çalışma esnasında onlara özel hazırlanmış ikramlar ile rahat bir ortam da çalışmalarını sağladık. Öğrencilerimiz bizim için çok değerli bu sebeple Yıldırım'da yaptığımız projeler de önceliğimiz her zaman öğrenciler olmaktadır.Öğrencilerle ilgili birçok projemiz var, pandemi döneminde maalesef bunları gerçekleştiremedik. Ama bundan sonra öğrenciler için planladığımız projelerimizi gerçekleştirmeye başlayacağız. Öncelikle öğrencilerimizle çeşitli yarışmalar planlıyoruz. Hali hazırda İlçemiz sınırlarında bulunan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksimizde öğrencilerimiz jimnastik, voleybol, basketbol ve okçuluk gibi programlar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın pilot okul eksikliğini coğrafi sebepler yüzünden olduğunu belirten Elmas, "Yıldırım ilçemiz Bursa'nın coğrafi bakımdan en küçük ilçelerinden birisi, bunun yanında Bursa'nın nüfusunun yüzde 23'ne ev sahipliği yapmaktayız. Bizlere şu an da boş arazi verilse okul yapmak isteriz ama ne yazık ki boş arazi yok. Yıldırım'ın bir tarafı Gökdere, bir tarafı Uludağ, bir tarafı Kestel-Gürsu, bir tarafı da tarım alanları bulunuyor bu sebeple bazı alanların Devlet kararı ile istimlak edip kamulaştırılarak okulların yapılması gerekli" dedi.

Yıldırım'a Okumaya Gelecek Gençlere Müjde

Yıldırım'a okumak için gelecek olan öğrencilere müjde veren Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Elmas, "Yıldırım'da bulunan Bursa Teknik Üniversitesi'ne okumaya gelecek olan öğrencilere müjdeyi artık verebiliriz. Yıldırım'a yeni bir yurt yapılma kararı Bursa Büyükşehir Meclisi'nden geçti. Eski Şevket Yılmaz Devlet hastanesi yeni adıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin karşısına 8 katlı bir mülk yapılmaktadır. Büyük ihtimalle sezon sonuna yetişecek. Vakıf, Bursa Teknik Üniversitesi'nin yanında bir yurt yapıyor. Tabi yetişmek mümkün değil ama en azından yarısı da çeyreği de olsa böyle bir hizmet getirmek bizim için şeref. Yıldırım'ın en büyük sıkıntısı yer eksikliği" olduğunu belirtti.

Okuldaki Eğitimlerin Yanında Öğrencilerimiz Hayatlarına Sportif Faaliyetleri de Dahil Etmelidir

Öğretmenlik yıllarındaki anılarından da bahseden Elmas öğrencileriyle arasındaki iletişim konusunda şanslı olduğunu belirtirken, Öğretmenlik yaptığım dönem de çok değerli öğretmen ve idareciler ile çalıştım. Belki de hayatımın en büyük hatası öğretmenlikten emekli olmaktır dedi.

Eğitim ve öğretimin et ve tırnak gibi ayrılmak bir parça olduğunu belirten Elmas, "öğrencilerimiz okullarında aldıkları eğitimin yanı sıra eğitsel faaliyetler de de bulunmalı gerekli. Eğitsel faaliyetler de insanların kişiliğini geliştirir. Öğretmen olarak çalıştığım her okulda halk oyunları alanında her zaman Bursa 1.si olmuştur. Bunun yanında Voleybol, basketbol ve futbol gibi etkinliklere de sıklıkla katılmışızdır. Okuldaki eğitimin yanında öğrencilerimizin okul içi ve okul dışı faaliyetlerine de özen göstermelidirler" dedi.

Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Elmas Yıldırım Kimdir?

1954'te Muş'ta dünyaya gözlerini açan Yaşar Elmas, ilk ve orta öğrenimini Muş'ta tamamladı. 1975 yılında öğretmenliğe başlayan Elmas, çeşitli eğitim kurumlarında idarecilik yaptı. 2009 Yerel Seçimlerinde Yıldırım Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Yaşar Elmas, belediye başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Elmas, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Bültenler / Güncel