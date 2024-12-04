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Mülkiye'nin 165. Yılı Eskişehir'de Kutlandı

Mülkiye'nin 165. Yılı Eskişehir'de Kutlandı
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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye), Mülkiyeliler Birliği Eskişehir Şubesince düzenlenen törenle 165. kuruluş yılını kutladı. Törende Mülkiyenin önemli rolü ve Atatürk'ün hedefleri vurgulandı.

Eskişehir'de, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin ( Mülkiye ) kuruluşunun 165. yılı, Mülkiyeliler Birliği Eskişehir Şubesince Vilayet Meydanı'nda törenle kutlandı.

Mülkiyeliler Birliği Eskişehir Şubesi Başkanı Nejdet Bilgin, saygı duruşunda bulunulmasının ardından törende yaptığı konuşmada, Mülkiyenin bugüne kadar birçok değerli bilim insanı, siyasetçi, diplomat, kamu ve özel sektör yöneticisi yetiştirdiğini söyledi.

Osmanlı toplumundan modern cumhuriyete uzanan siyasal ve toplumsal yapılanma sürecinde hep var olan, bu süreçten etkilenen ve bu süreci etkileyen bir eğitim kurumu olan Mülkiyenin mezunlarının çağdaş bir topluma ulaşma çabasının önde gelen mimarlarından olduğunu belirten Bilgin, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Mülkiyelilere hitaben söylediği 'Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceğini, onun ebedi olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk, senin yüksekliğinin hududu yoktur. İşte parola budur' sözlerinin takipçisi olmuştur Mülkiyeliler. Mülkiye, Atatürk'ün işaret ettiği doğrultuda vatansever bireyler yetiştirmeye devam etmektedir ve devam edecektir." diye konuştu.

Tören, Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin ve Mülkiyeliler Birliği Eskişehir Şubesi üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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