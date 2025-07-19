Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu'nun Cenazesi Ankara'da Defnedildi

Trafik kazası sonucu vefat eden Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu'nun cenazesi Ankara'da düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Dün Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Karaömeroğlu için ilk tören İçişleri Bakanlığında düzenlendi.

Törene, aynı kazada yaralanan eşi Filiz ve oğlu Metehan Karaömeroğlu'nun yanı sıra yakınları, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Aktaş, Münir Karaloğlu ve Bülent Turan ile Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.

Bakan Yardımcısı Aktaş, törende yaptığı konuşmada Karaömeroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, derin üzüntü içerisinde olduklarını belirtti.

Aktaş, "Dönem arkadaşı da olduğumuz merhum Valimiz Erol Bey her şeyden önce çok yüksek karakter sahibi bir arkadaşımızdı. Mertti, dürüstü ve sözünün eriydi. Aynı zamanda çok vefalıydı, çok hoşgörülüydü ve gerçekten insan gibi insandı." ifadelerini kullandı.

Karaömeroğlu'nun oğulları Furkan ile Oğuzhan'ın konuşmalarının ardından cenaze, Kocatepe Camisi'ne getirildi. Burada, ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Erol Karaömeroğlu'nun cenazesi törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Karaömeroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu ile Mehmet Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu birçok bürokrat ve siyasetçi katıldı.