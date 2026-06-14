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Güvenpark'ta Gözaltına Alınan Öğretmenlerden 18'i Serbest Bırakıldı

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Güvenpark'ta düzenlenen eylemde gözaltına alınan 18 öğretmen ve TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban serbest bırakıldı. Öğretmenler talepleri karşılanana kadar mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

(ANKARA) - Mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektörde çalışan öğretmenlerin Güvenpark'taki açıklaması sırasında gözaltına alınan öğretmenlerden 18'i ile TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban serbest bırakıldı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gözaltına alınan öğretmenlerden 18'inin serbest bırakıldığı bildirildi. Açıklamada,"Biz buraya verilen sözlerin tutulması ve hakkımız olanı almak için geldik. Taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemizden vazgeçmeyecek, hakkımız olanı almadan geri dönmeyeceğiz" denildi.

TİP ANKARA İL BAŞKANI ÇOBAN DA SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban da serbest bırakıldı. TİP'ten yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın Milli Eğitim Bakanlığı önünde; tutulmayan sözler, verilmeyen hakları için düzenledikleri eylemde gözaltına alınan Ankara İl Başkanımız Fırat Çoban ile Çankaya İlçe Başkanımız'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yurttaşımız serbest bırakıldı. Öğretmenlerin hakkını gasbedenlere değil, alın terinin karşılığını isteyen öğretmenlere yönelen polis şiddetini kabul etmiyoruz. Mücadeleye kaldığımız yerden devam edecek, bu memlekette milyonlarca emekçinin anasının ak sütü kadar helal haklarından bir an olsun vazgeçmeyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakat uygulaması nedeniyle mağdur edildiğini belirten 1611 öğretmen ile özel sektörde çalışan öğretmenler, bugün saat 11.00'de Milli Eğitim Bakanlığı önünden TBMM Çankaya Kapısı'na yürüyeceklerini duyurmuştu.

Emniyet görevlileri, Güvenpark'ta bir araya gelen öğretmenlerin eyleminin "kanuna aykırı" olduğunu belirterek, dağılmaları yönünde uyarıda bulunmuş, öğretmenler ise "seslerini duyurmak için bulundukları alandan ayrılmayacaklarını" ifade etmişti. Bunun üzerine emniyet güçleri, grubun etrafını çevirmiş, müdahale başlatmıştı.

Müdahale sırasında, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali'nin, mülakat mağduru öğretmenlerin, özel sektör öğretmenlerinin ve TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: ANKA
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