Mukabele geleneği Türk hayırseverlerle Uganda'ya taşındı

Osmanlı'nın kadim geleneklerinden mukabele, Uganda'da Türk hayırseverler tarafından inşa edilen Hazreti Ebubekir Camisi'nde yaşatılıyor. Başkent Kampala'da geçen yıl Türk hayırseverler tarafından inşa edilen Hazreti Ebubekir Camisi'nde bu yıl ilk defa başlatılan mukabele, cemaat tarafından ilgiyle karşılandı.