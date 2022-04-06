Mukabele geleneği Türk hayırseverlerle Uganda'ya taşındı - Haberler

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Mukabele geleneği Türk hayırseverlerle Uganda'ya taşındı

AA - Ömer Faruk Özbil - Güncel
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Osmanlı'nın kadim geleneklerinden mukabele, Uganda'da Türk hayırseverler tarafından inşa edilen Hazreti Ebubekir Camisi'nde yaşatılıyor.

Osmanlı'nın kadim geleneklerinden mukabele, Uganda'da Türk hayırseverler tarafından inşa edilen Hazreti Ebubekir Camisi'nde yaşatılıyor. Başkent Kampala'da geçen yıl Türk hayırseverler tarafından inşa edilen Hazreti Ebubekir Camisi'nde bu yıl ilk defa başlatılan mukabele, cemaat tarafından ilgiyle karşılandı.

Mukabele geleneği Türk hayırseverlerle Uganda'ya taşındı

Mukabele geleneği Türk hayırseverlerle Uganda'ya taşındı

Mukabele geleneği Türk hayırseverlerle Uganda'ya taşındı

AA / Ömer Faruk Özbil - Güncel

Osmanlı, Uganda, Türk, Güncel, Haberler

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