Muhterem İnce: "Bütün amacımız bayramın huzur içerisinde geçirilmesini sağlamak" - Haberler

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Muhterem İnce: "Bütün amacımız bayramın huzur içerisinde geçirilmesini sağlamak"

AA - Kıvanç Gürbüz - Güncel
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin açıklaması ANKARA - Eskişehir Yolu'nda bayram tatili trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ESKİŞEHİR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin açıklaması ANKARA - Eskişehir Yolu'nda bayram tatili trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel

Muhterem İnce, Eskişehir, Bayram, Güncel, Haberler

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