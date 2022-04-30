Muhterem İnce: "Bütün amacımız bayramın huzur içerisinde geçirilmesini sağlamak"
AA - Kıvanç Gürbüz - Güncel
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin açıklaması ANKARA - Eskişehir Yolu'nda bayram tatili trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
ESKİŞEHİR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin açıklaması ANKARA - Eskişehir Yolu'nda bayram tatili trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel