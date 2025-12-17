Muhtarlardan Vali Sezer'e köylerdeki yatırımlar için teşekkür

Edirne'de muhtarlar, köylere yönelik yapılan yatırımlar dolayısıyla Vali Yunus Sezer'e teşekkür etti.

Vali Sezer, köy ziyaretleri kapsamında Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç köyünde muhtarlar ve köy sakinleriyle bir araya geldi.

Köylere yönelik talepleri dinleyen Sezer, yapılması gereken çalışmalar için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. Sezer, köylere yönelik yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

Çömlekköy Barajı Projesi'nin sürdüğünü ifade eden Sezer, "Çakmak Barajı, Meriç Sulama Hattı ve Hamzadere'deki kapalı sulama sistemleri hayata geçiriliyor. Köylerimize ve üreticilerimize yönelik devasa projeleri kazandırıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor." dedi.

Köylerde kalıcı ve faydalı yatırımlar yapıldığını vurgulayan Sezer, Çakmak Barajı'nın bölge tarımı açısından önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Çakmak Barajı'nın zorlu bir süreçte hayata geçirildiğini anlatan Sezer, "Depreme rağmen çok büyük maliyetli bir projeyi yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Tarım ve Orman Bakanımızın büyük destekleri oldu. Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su basma işlemleri sürüyor. Çalışmalardan son derece memnunuz." diye konuştu.

"Edirne için teşekkür ediyoruz"

Toplantıda söz alan Meriç ilçesine bağlı Akıncılar Köyü Muhtarı Yusuf Baysan, emekli emniyet personeli olduğunu belirterek, Vali Sezer'in köylere yönelik çalışmalara büyük önem verdiğini ifade etti.

Baysan, "Daha önce sizin gibi bir valimizle çalışmadığımızı ifade etmiştim, bu düşüncemi hala koruyorum. Edirne'ye gidiyorum Kapıkule yolunun aydınlatıldığını duyuyorum, yazın Enez'e gidiyorum orada başka bir hizmetinizi görüyorum. Sadece köyüm için değil, Edirne için teşekkür ediyoruz. Gideceğiniz yönünde söylentiler var, inşallah gitmezsiniz." diye konuştu.

Diğer muhtarlar da söz alarak Vali Sezer'e teşekkürlerini sundu.

Vali Sezer de Edirne'yi ve Edirnelileri sevdiğini belirterek, yatırımların aynı kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdülkadir Güvenç, Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantının ardından Vali Sezer ve beraberindekiler, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesindeki ailesini ziyaret etti.