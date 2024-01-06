Muhtarın dikkati dolandırıcılığı önledi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde muhtarın dikkati, bir kişinin dolandırılmasının önüne geçti.

Büyükcami Mahallesi'nde ikamet eden O.B'yi (74) telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişiler, soygun yapılan bir kuyumcuda kendisine ait kimlik bulunduğunu söyledi.

Evindeki ziynet eşyaları ile döviz cinsindeki paraları, soygunda çalınanlarla karşılaştırmak için getirmesi istenen O.B, soygunla ilgisi olmadığını belirterek telefonu kapattı.

Dolandırıcılar tarafından defalarca aranan O.B. paniğe kapılarak durumu mahalle muhtarı Mehmet Sözer'e anlattı.

Sözer, dolandırılmak istendiğini fark ettiği O.B'nin, kendisini arayanların dediğini yapacağını anlayınca polise haber verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine muhtarla birlikte O.B'nin evine gitti.

Ziynet eşyalarını ve döviz cinsindeki parayı yanına alarak kendisine söylenen yere gitmeye hazırlanan O.B. polis ekiplerince durduruldu.

Ekipler, endişeye kapılan O.B'yi sakinleştirerek kendisini arayanların dolandırıcı olduğunu belirtti.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.