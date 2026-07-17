Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun, yanındaki 5 kişi ile birlikte 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma dosyasını yeniden ele aldı. Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ankara merkezli 10 ilde 30 farklı adrese yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin kaza/kırıma uğraması olayına ilişkin FETÖ faaliyetleri kapsamında 'Tasarlayarak kasten adam öldürme' suçuna iştirak ettikleri tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa gönderilen 27 şüphelinin tamamı, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe 19 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmesine hükmedildi.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı