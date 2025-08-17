Muhsin Yazıcıoğlu 16. Yılda Anıldı

Kahramanmaraş'ta 16 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, Milli Yol Partisince, Muhsin Dağı'nda düzenlenen "Vuslat Kurultayı Programı"nda anıldı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti üyeleri ve Yazıcıoğlu'nun sevenlerinin katılımıyla helikopter kazasının yaşandığı Göksun ilçesindeki Muhsin Dağı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi ve katılımcılar, Yazıcıoğlu ile olan anılarını paylaştı.

Çayır, etkinlikte yaptığı konuşmada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türk siyasetinde yeri doldurulamaz bir karakter olduğunu ifade etti.

Yazıcıoğlu'nun yaşantısıyla kendilerine yol göstermeye devam edeceğini dile getiren Çayır, "Milli Yolcular olarak adaleti ayakta tutarken kendisi gibi düşünmeyen veya yaşamayan insanlar için de adaleti isteyecek kadar Muhsin Başkanın yolunda yürüyeceğiz." dedi.