Muhsin Ertuğrul okumaları, "Sahte Uçmag" oyunuyla başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "Muhsin Ertuğrul Okumaları" programı, "Sahte Uçmag" oyunuyla başladı.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, yeni program 18-35 yaşındaki oyun yazarlarının metinlerini seyirciyle buluşturuyor.

Program henüz sahnelenmemiş oyun metinlerini görünür kılmayı, metinler üzerine birlikte düşünmeyi ve yazarlara gerçek geri bildirim alanı açmayı amaçlıyor.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi fuayesinde gerçekleştirilen ilk okuma tiyatrosu, Agit Destan'ın kaleme aldığı "Sahte Uçmag" oyunu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen oyun yazarı Destan, video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, Muhsin Ertuğrul Okumaları'nın çok özgün ve mükemmel bir program olduğunu belirterek, "Çocukken ben radyo tiyatrolarını çok dinlerdim. Şimdi kendi oyunum bir radyo tiyatrosunda seslendiriliyormuş gibi hissettim. Çok duygulandım. Mükemmel bir seslendirmeydi. İsmim Agit Destan, Siirtliyim. Çocukluğumdan beri tiyatronun içindeyim. Bazen oynuyor, bazen yazıyor, bazen yönetiyorum. Bağımlılık hakkında böyle bir oyunu yazabilmemin sebebi psikolojik danışman olmam. Oyunda karakter isimleri yönleri çağrıştırıyor. Bu oyunda bir yön duygusu var. Yukarı çıkma isteği var sürekli." ifadelerine yer verdi.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever de Onur Demircan ve Başak Erzi projeyi getirdiklerinde tereddütsüz kabul ettiklerini aktararak, "Tiyatroda en önemli şey yazardır. Tiyatroya yapılacak en büyük yatırımın yazar olduğunu düşünüyoruz. Bu proje genç yazarları daha görünür hale getirmenin bir yoluydu. Bunu hemen hayata geçirmek istedik. Çok kısa zamanda organize olan arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyonun arkasında epey bir detay var. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Herkes elini taşın altına soktu." değerlendirmesinde bulundu.

Baş Dramaturg Dilek Tekintaş moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, yazar, oyuncular ve seyircilerle birlikte oyuna dair düşünceler paylaşıldı.

Oyunda Emre Narcı, Gökçer Genç, Tankut Yıldız, Tarık Köksal, Volkan Öztürk, Hasip Tuz, Ertan Kılıç, Cafer Alpsolay, Dilara Demirdüzen, Berfin Berber, İpek Uğuz, Ahmet Kahvecioğlu, Ümit Can Kaya, Canan Kübra Birinci, Selen Nur Sarıyar ve Onur Demircan rol aldı.

Bağımlılığı konu alan oyunun isminde yer alan uçmag kelimesi eski Türkçede cennet anlamına gelirken uçmak kelimesini de çağrıştırıyor.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
