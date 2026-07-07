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Muhittin Böcek dahil, 41 sanıklı 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davasında 3'üncü duruşma

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu yargılanan Muhittin Böcek ve 41 sanığın duruşması 8 Eylül'e ertelendi. Mahkeme, Böcek ve diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DURUŞMA 8 EYLÜL'E ERTELENDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 2'si tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması, 8 Eylül'e ertelendi. Mahkeme heyeti, Muhittin Böcek ile Gökhan Böcek'in tutukluluk hali ile bazı sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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