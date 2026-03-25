Muhittin Böcek'in 2 şoförü, İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp başkanlık görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in makam şoförleri Aydın G. ile Özer A. hakkında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İBB'ye yönelik yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi Antalya'da gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edildi.