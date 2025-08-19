Muhittin Böcek'in oğlu, yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek'in yurt dışındaki oğlu Gökhan Böcek, bugün Viyana'dan uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel