Muhittin Böcek'in oğlu, yurt dışı dönüşü gözaltına alındı

Güncelleme:
ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek'in yurt dışındaki oğlu Gökhan Böcek, bugün Viyana'dan uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.

