Muhibbi, ABD'nin Iron Gate görev gücünü 'kağıt üzerinde' plan olarak niteledi

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TAHRAN (AA) – İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bünyesinde İran'ın gelişmiş silah ve diğer malzemeleri kara yoluyla nakletmesini engellemek amacıyla kurulan "Iron Gate" (Demir Kapı) isimli görev gücü için "Yalnızca kağıt üzerinde kalan planlardan biri." dedi.

İran basınında yer alan haberlerde, Muhibbi'nin "Iron Gate" görev gücüne ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

ABD'nin geçmişte de İran'a yönelik abluka ve ekonomik baskı amacıyla birçok plan hazırlayıp uyguladığını söyleyen Muhibbi, şu ifadeleri kullandı:

"Deniz, hava ve kara ablukası planlarından hiçbiri başarılı olmadı. Demir Kapı da yalnızca kağıt üzerinde kalan, sadece ABD'li yetkililerin ve CENTCOM komutanlarının açıklamalarında var olacak planlardan biri."

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Komutanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından dün yaptığı açıklamada, İran'a karşı "Iron Gate" (Demir Kapı) isimli yeni bir görev gücünün kurulduğunu duyurmuştu.

Görev gücünün, "gelişmiş silah sistemlerinin, çift kullanımlı teknolojilerin, yaptırım kapsamındaki malzemelerin ve yasa dışı gelir kaynaklarının İran'a kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden taşınmasını önlemek amacıyla" ABD hükümetine bağlı kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA