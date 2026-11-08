Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muhibbi, ABD'nin Iron Gate görev gücünü 'kağıt üzerinde' plan olarak niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Muhibbi, ABD'nin 'Iron Gate' görev gücünü 'kağıt üzerinde kalan plan' olarak niteledi. Muhibbi, ABD'nin deniz, hava ve kara ablukası planlarının başarısız olduğunu belirterek Iron Gate'in ABD'li yetkililerin açıklamalarında var olacağını söyledi.

TAHRAN (AA) – İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bünyesinde İran'ın gelişmiş silah ve diğer malzemeleri kara yoluyla nakletmesini engellemek amacıyla kurulan "Iron Gate" (Demir Kapı) isimli görev gücü için "Yalnızca kağıt üzerinde kalan planlardan biri." dedi.

İran basınında yer alan haberlerde, Muhibbi'nin "Iron Gate" görev gücüne ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

ABD'nin geçmişte de İran'a yönelik abluka ve ekonomik baskı amacıyla birçok plan hazırlayıp uyguladığını söyleyen Muhibbi, şu ifadeleri kullandı:

"Deniz, hava ve kara ablukası planlarından hiçbiri başarılı olmadı. Demir Kapı da yalnızca kağıt üzerinde kalan, sadece ABD'li yetkililerin ve CENTCOM komutanlarının açıklamalarında var olacak planlardan biri."

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Komutanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından dün yaptığı açıklamada, İran'a karşı "Iron Gate" (Demir Kapı) isimli yeni bir görev gücünün kurulduğunu duyurmuştu.

Görev gücünün, "gelişmiş silah sistemlerinin, çift kullanımlı teknolojilerin, yaptırım kapsamındaki malzemelerin ve yasa dışı gelir kaynaklarının İran'a kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden taşınmasını önlemek amacıyla" ABD hükümetine bağlı kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 105 sitede yayınlandı.
Gemlik'te nişanlısından ayrılan adam ayrılığını lokma dağıtarak kutladı! Afişteki sözler dikkat çekti

Nişanlısından ayrıldı, lokma dağıttı! Afişteki söz olay oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı15

Kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Saldırganın yaşı hayrete düşürdü
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar fenalaştı! Ameliyatı ertelendi

Özcan Deniz'in eşine hastanede büyük şok: Hayatımın en korkunç...
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor63

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zengin olmalı, iyi öpüşmeli

"Bayan Kahkaha" aradığı erkeğin özelliklerini tek tek saydı
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia, Boca Juniors'u şampiyon yaptı

Şampiyonluğu getiren vuruş! Eski Fenerbahçeli resmen tarih yazdı
AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor81

Son anket sonucu AK Parti'yi alarma geçirdi: Bu çok tehlikeli
İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

Canlı yayında hayatının şokunu yaşadı!