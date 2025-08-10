Mühendis Tek-Sen'den Koruyucu Giyim Yardımı Talebi

Mühendis Tek-Sen, kamuda büro hizmet kolundaki teknik personel için koruyucu giyim yardımı talep etti.

Mühendis Tek-Sen Büro Genel Başkanı Tanju Kandaz, yaptığı yazılı açıklamada, birçok hizmet kolunda görev yapan teknik hizmet sınıfı çalışanları için koruyucu giyim yardımı maddesinin yer aldığını hatırlattı.

Buna karşın, aynı kamu hizmetini gerçekleştiren büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolundaki teknik personelin bu kapsamda yer almadığına dikkati çeken Kandaz, açık arazi, maden ve şantiyelerde görev yapan personelin diğer meslektaşlarıyla aynı kamu hizmetini sunmasına rağmen koruyucu giyim yardımından yararlanamamasının mağduriyet yarattığını ifade etti.

Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri kolundaki teknik personelin koruyucu giyim yardımından yararlanamamasının aynı işi yapanlar arasında ikilik yarattığına işaret eden Kandaz, şunları kaydetti:

"Örneğin, koruyucu giyim yardımı alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığındaki mühendis de yardım alamayan Adalet Bakanlığındaki mühendis de sahaya çıkarak yapım işlerini denetliyor. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet koluna bağlı kurumlarda çalışan mühendislerin koruyucu giyim yardımı alamaması eşitlik ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Aynı işi yapan ancak farklı hizmet kollarında yer almalarından dolayı koruyucu giyim yardımı alamayan teknik personelin mağduriyetinin bir sonraki toplu sözleşmede giderilmesini talep ediyoruz."