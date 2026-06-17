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CHP'li Muharrem İnce'den "Seçim Tarihi" Açıklamasına Tepki

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CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Danışmanı'nın seçim tarihi telaffuz ederek TBMM'ye istikamet çizmesini kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

(ANKARA) - CHP'li Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı Danışmanı sıfatı taşıyan bir kişinin seçim tarihi telaffuz etmesi, üstelik bunu yaparken TBMM'ye istikamet çizmesi kabul edilemez" dedi.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa'da seçimlerin nasıl ve hangi anayasal kurumlar tarafından erkene alınacağı net bir şekilde yazmaktadır. Cumhurbaşkanı Danışmanı sıfatı taşıyan bir kişinin seçim tarihi telaffuz etmesi, üstelik bunu yaparken TBMM'ye istikamet çizmesi kabul edilemez. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri sistem tam da böyle garabet bir sistemdir. Bu sistem; kendisini milletin temsilcilerinin üzerinde gören, onlara seçim tarihi dikte eden 'danışmanlar' çıkarır."

Kaynak: ANKA
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