Muharrem İnce'den CHP Myk'nın İhraç Kararına Tepki:  Chp'yi Bölmeye Hizmet Ediyor

(ANKARA) - CHP'li Muharrem İnce, CHP milletvekillerinin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesine tepki gösterdi.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 Haziran'da CHP'nin bölünmeden ve parçalanmadan ayakta kalması gerektiğini vurguladığını hatırlattı. MYK'nın bugünkü toplantısında bazı CHP milletvekillerini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk ettiğini ifade eden İnce, kararın hukuka aykırı olduğunu ve parti içi demokratik mücadele alanını tıkadığını ifade etti. İnce, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"9 Haziran 2026'da yaptığım açıklamada, Saray Rejiminin tuzağına düşen CHP'nin bölünmeden, parçalanmadan mutlaka ayakta kalması gerektiğini belirtmiş ve sürecin serinkanlılıkla yönetilip Partiyi ayrıştıran söylem ve eylemlerden uzak durulmasına vurgu yapmıştım. Butlan kararıyla CHP yönetimine gelen MYK bugünkü toplantısında, CHP milletvekillerini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmiştir. Hukuka aykırı olan, demokrasinin değer ve ilkeleriyle bağdaşmayan ve parti içi demokratik mücadele ve mutabakat alanını tıkayan bu karar siyaseten yanlış olmasının yanında CHP'yi parçalayıp bölmek dışında bir amaca da hizmet etmemektedir."

Siyasi partiler, emir-komuta merkezi değil, parti ideolojisi ve parti disiplini temelinde özgürce siyasi faaliyette bulunulan temsiliyet alanıdır. CHP'de politika yapan herkesin, parti organlarına aday olma, adaylardan birini destekleme, başkalarının desteğini toplamak için faaliyette bulunma en doğal haklarıdır. Ortada partiden atılmayı gerektirir kesinleşmiş bir yargı kararı yokken, böylesine hassas bir dönemde böylesine yanlış bir karar alınması kabul edilemez. Tekrar etmek isterim ki CHP'nin parçalanması değil, bütün kadrolarıyla el ele, kol kola, omuz omuza ve başı dik bir şekilde ayakta durması gerekmektedir. Bunun için, bu yanlış kararı alan MYK'dan, yanlış kararlarını ülkemizin ve partimizin yararını gözeterek yeniden gözden geçirmelerini ve geri almalarını talep ediyorum."

Kaynak: ANKA