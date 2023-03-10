Muharrem İnce'den Babacan'a sert yanıt: Bu tiplerle hukukum olmadı, olmayacak

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kendisi hakkında söylediği sözlere sert yanıt verdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan İnce, "Sayın Ali Babacan'ın hakkımda söylediği 'Bizim eskiden de bir hukukumuz yok ki Sayın İnce'yle' sözü, sonuna kadar doğru. Benim ne geçmişte ne de bugün bu tiplerle bir hukukum olmadı, olmayacak." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Babacan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin ittifaka katılması hakkında da konuştu.

"BİZİM BİR HUKUKUMUZ YOK"

Babacan, "Sayın Muharrem İnce'den görüşme talebi yok. Sistemin genişlemesi mutabakatla olur. 6 parti mutabık kalırsa 7 parti gelebilir. AB'de 27 ülke, 28'inin gelmesi için 27'inin evet demesi gerekir. 6'lı Masa'nın mutabakat mekanizmasıyla çalıştı, onun için sağlam yürüdü. Cumhuriyet tarihinde böyle bir örnek yok. İlk gün komisyonu kurduk, arkadaşlara dedim ki, 'Herşey üzerinde anlaşılmadıkça hiçbir şey üzerinde anlaşılmamıştır'. Bütün komisyonlarda uzlaştık. Bugüne kadar geldik çok şükür. Sistemli çalıştıktan sonra bir şey olmaz. Bakılır edilir, tabii ki bu konu daha çok herhalde sayın İnce'nin daha önce gelmiş olduğu parti vardır. Onların eski hukuku var. Bizim eskiden de bir hukukumuz yok ki İnce ile biz ne diyelim. Önce oralarda konuşulur, ondan sonra masaya geldiğinde biz değerlendiririz."ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE'DEN BABACAN'A SERT YANIT

Muharrem İnce, Babacan'ın sözlerine sert bir yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan İnce, "Sayın Ali Babacan'ın hakkımda söylediği 'Bizim eskiden de bir hukukumuz yok ki Sayın İnce'yle' sözü, sonuna kadar doğru. Benim ne geçmişte ne de bugün bu tiplerle bir hukukum olmadı, olmayacak." dedi.