Muharrem İnce, CHP'ye Yeniden Katıldı

Memleket Partisinin kapanma kararının ardından CHP'ye yeniden katılan Muharrem İnce, partisinin Yalova İl Başkanlığını ziyaret etti.

CHP Yalova İl Başkanı İsmail Erdem Doğancı ve partililer tarafından karşılanan İnce, burada yaptığı konuşmada, partisini özlediğini dile getirdi.

İnce, 42 yıl mücadele verdikten sonra ayrılığa düştüklerini belirterek, "Ayrılığı anlamadık, ayrılığa düşmeden diyor ya şair. Ayrıldık. Evden gittim ama başka eve gitmedim. Kendime ev açtım. Başkasının evine gitmedim. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de telkinleriyle, davetiyle yeniden gittim CHP'ye, Çankaya'dan üye oldum." diye konuştu.

Partililerle çalışmaya hazır olduğunu, istedikleri zaman kendisini arayabileceklerini ifade eden İnce, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ben burada bir ağabey olarak sizlerle çalışmaya hazırım. İşinize karışmam, akıl sorarsanız fikrimi söylerim. Üye de değilim buradan, Çankaya'dan üyeyim. Oy hakkım dahi yok ama yanlışlar, hatalar görürsem uyarırım, söylerim. Davet ederseniz gelirim, mikrofon uzatırsanız konuşurum. Ben, 16 yıl milletvekilliğini yaptım bu şehrin."

Partililerden Yalova'dan 3 milletvekili hedefi koymalarını isteyen İnce, program sonrası CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan ve partililerle il başkanlığı önündeki çay ocağında çay içti.

Eski milletvekili Özcan Özel ile Memleket Partisi'nin kapanmadan önceki İl Başkanı Ertan Şener de eşlik etti.