Muhammet Subaşı'nın Cinayeti: Anne Adalet Istiyor

AVCILAR'da geçen yıl vale olarak çalıştığı gece kulübünün önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Muhammet Subaşı'nın (25) annesi Vahide Subaşı, yakalanan 6 şüphelinin çelişkili ifadeler verdiklerini belirterek, "Oğlumun düşmanı yoktu. Oğlumun katilini bulun. 1 yıl 3 aydır ne gecem ne gündüzüm var. Oğlumdan ne istediler" dedi.

Olay, 24 Mart 2024'te Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Saat 05.00 sıralarında otomobille gelen 2 şüpheli, pazar tezgahı kurmaya çalışan esnafa bölgedeki bir gece kulübünün adresini sordu. Daha sonra şüpheliler, yerini öğrendikleri gece kulübüne doğru tabanca ile peş peşe ateş etti. Şüpheliler kaçarken, gece kulübünde vale olarak çalışan Muhammet Subaşı yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Subaşı, hayatını kaybetti.

YAKALANDIKLARI AÇIKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Görüntülerde, şüphelilerin otomobil ile iş yerine ateş ettiği anlar yer alıyor. Saldırı ile ilgili gözaltına alınan Baran R., Baver N., Bilal B., Mert D., Enis T. ve Yunus C. tutuklandı. Kadın şüpheli ise serbest bırakıldı.

DAVA AÇILDI

Muhammet Subaşı cinayeti ile ilgili Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Geçen 23 Haziran'da ilk duruşmaya katılarak oğlunu öldürenlerin cezalandırılmasını isteyen anne Vahide Subaşı, sanıkların suçlamaları kabul etmeyerek, tutanaklarda geçen çelişkili ifadeler vermesine tepki gösterdi. Anne Subaşı, "Oğlumun düşmanı yoktu. Cumhurbaşkanına, yetkililere sesleniyorum, herkese yalvarıyorum. Oğlumun katilini bulun. Neden oğlum sahipsiz. Katili kim belli değil. Sanıklar hapiste, hepsi çelişkili ifade veriyor. 1 yıl 3 aydır ne gecem ne gündüzüm var. Oğlumdan ne istediler" dedi.