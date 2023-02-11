Muhabir ağlaya ağlaya sundu! 4 yaşındaki çocuk 132. saatte enkazdan sağ çıkarıldı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki enkaz çalışmalarında bir mucize daha yaşandı. Depremin 132. saatinde 4 yaşındaki Şengül Karabacak adlı küçük kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. O anları sunan muhabir, hüngür hüngür ağladı. Küçük kızın babasının çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından yıkımın yaşandığı illerde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
BABA İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Depremin 6. saatinde gözler gelecek güzel haberlere çevrilmişken, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir mucize daha gerçekleşti. Depremin 132. saatinde 4 yaşındaki Şengül Karabacak adlı küçük kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. O anları sunan muhabir, hüngür hüngür ağladı. Küçük kızın babasının enkazdan çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
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