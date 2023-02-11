Muhabir ağlaya ağlaya sundu! 4 yaşındaki çocuk 132. saatte enkazdan sağ çıkarıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki enkaz çalışmalarında bir mucize daha yaşandı. Depremin 132. saatinde 4 yaşındaki Şengül Karabacak adlı küçük kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. O anları sunan muhabir, hüngür hüngür ağladı. Küçük kızın babasının çıkarılması için çalışmalar sürüyor.